Начало чемпионата России по футболу перенесли на более ранний срок

02.06.2020, 14:50, Разное

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что чемпионат России по футболу возобновят раньше запланированного срока. Вместо 21 июня первые матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги планируют провести уже 19 июня.

Чернышенко напомнил, что проведение футбольных соревнований было перенесено из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. По словам зампреда, на матчи даже пустят болельщиков, однако трибуны разрешат заполнить лишь на 10%.