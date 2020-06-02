Начало чемпионата России по футболу перенесли на более ранний срок

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02.06.2020, 14:50, Разное

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что чемпионат России по футболу возобновят раньше запланированного срока. Вместо 21 июня первые матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги планируют провести уже 19 июня.

Чернышенко напомнил, что проведение футбольных соревнований было перенесено из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. По словам зампреда, на матчи даже пустят болельщиков, однако трибуны разрешат заполнить лишь на 10%.



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