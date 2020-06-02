Путин поинтересовался здоровьем Мишустина

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02.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поинтересовался, как дела у главы правительства Михаила Мишустина, тот ответил, что у него все нормально.

Путин во вторник в ходе рабочей встречи с Мишустиным поинтересовался, как у него дела, передает РИА «Новости».

«Нормально, Владимир Владимирович. Работаем», – ответил премьер.

Напомним, в апреле премьер-министр сообщил, что у него выявлен коронавирус. 19 мая его выписали из больницы.



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