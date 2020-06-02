 

«Дачную амнистию» собрались продлить

02.06.2020, 14:48, Новости дня

В общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ заложили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, следует из проекта документа.

Пункт о продлении «дачной амнистии» включен в раздел по совершенствованию государственной регистрации прав и предоставлении госуслуг – в том числе в электронной форме. До этого продление «дачной амнистии» предполагалось до 1 марта 2021 года, передает РИА «Новости».

«Дачная амнистия» позволяет по упрощенной схеме оформлять в собственность участки и дома, расположенные на них.

Напомним, президент Владимир Путин сообщал, что ознакомился с проектом плана по восстановлению экономики. Он одобрил документ.

Согласно плану, как сообщили СМИ, предполагается возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года.

Премьер Михаил Мишустин сообщал, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Судьба памятника Коневу: Москва требует от Праги вернуть снесенный монумент

08.05 / Сообщество «Большая перемена» организует трансляцию салюта в День Победы

12.04 / В кризисные годы популярность власти обычно растёт — однако Трамп остаётся исключением

15.05 / Симоньян жестко высказалась о переписи евреев на Украине

09.04 / В Ухане зафиксировали всплеск желающих заключить брак

25.04 / В Грузии допустили разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за Саакашвили

01.04 / В США рассматривают возможность рекомендовать всем жителям носить маски

28.04 / Путин: В РФ удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса

28.04 / Всемирный банк утвердил выделение Украине $135 млн на сектор здравоохранения

29.05 / В РФ оценили влияние коронавируса на мировые тренды в политике и экономике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска