«Дачную амнистию» собрались продлить

02.06.2020, 14:48, Новости дня

В общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ заложили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, следует из проекта документа.

Пункт о продлении «дачной амнистии» включен в раздел по совершенствованию государственной регистрации прав и предоставлении госуслуг – в том числе в электронной форме. До этого продление «дачной амнистии» предполагалось до 1 марта 2021 года, передает РИА «Новости».

«Дачная амнистия» позволяет по упрощенной схеме оформлять в собственность участки и дома, расположенные на них.

Напомним, президент Владимир Путин сообщал, что ознакомился с проектом плана по восстановлению экономики. Он одобрил документ.

Согласно плану, как сообщили СМИ, предполагается возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года.

Премьер Михаил Мишустин сообщал, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.