Брат Кейт Миддлтон продает своих шестерых щенков ради благотворительности

02.06.2020, 14:45, Разное

На днях Джеймс Миддлтон сообщил фолловерам сразу несколько новостей, которые касаются его четвероногих друзей. Во-первых, 32-летний брат Кейт Миддлтон завел новую собаку – малышку назвали Нала. Во-вторых, другая его собака, Луна, родила сразу семерых щенков, один из которых, к сожалению, не выжил, но шестеро – совершенно здоровы и уже ожидают отъезда в свои новые семьи. Но просто так расставаться с питомцами Джеймс не планирует – он хочет выручить деньги на благотворительность.

Луна и ее щенки Неделю назад в 5 утра Луна родила троих щенков, но нам пришлось срочно ехать к ветеринару, чтобы он помог ей родить еще четверых. Печально, один из них не выжил, но остальные шестеро здоровы и, как мне кажется, очень счастливы. Всех их ждут новые прекрасные семьи, и все деньги, которые мы за них получим, отправим на благотворительность – на нужды организации Pets As Therapy,- написал Миддлтон. Выбранная им общественная организация Pets As Therapy предоставляет инвалидам и пожилым людям, особенно тем, кто одинок, возможность общаться с преданными и любящими собаками, организовывает терапевтические визиты домашних животных в больницы, школы. Также у них есть программа Read2dogs, призванная помочь школьникам научиться читать с помощью собак.

Это далеко не первый жест доброй воли от Джеймса Миддлтона – ранее, например, он пожертвовал приличную сумму в приют для собак и кошек Battersea Dogs & Cats Home, находящийся по соседству с его домом.

Новая собака Джеймса Миддлтона – Нала Джеймс Миддлтон Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе Тевене