 

Брат Кейт Миддлтон продает своих шестерых щенков ради благотворительности

02.06.2020, 14:45, Разное

На днях Джеймс Миддлтон сообщил фолловерам сразу несколько новостей, которые касаются его четвероногих друзей. Во-первых, 32-летний брат Кейт Миддлтон завел новую собаку – малышку назвали Нала. Во-вторых, другая его собака, Луна, родила сразу семерых щенков, один из которых, к сожалению, не выжил, но шестеро – совершенно здоровы и уже ожидают отъезда в свои новые семьи. Но просто так расставаться с питомцами Джеймс не планирует – он хочет выручить деньги на благотворительность.

Луна и ее щенкиНеделю назад в 5 утра Луна родила троих щенков, но нам пришлось срочно ехать к ветеринару, чтобы он помог ей родить еще четверых. Печально, один из них не выжил, но остальные шестеро здоровы и, как мне кажется, очень счастливы. Всех их ждут новые прекрасные семьи, и все деньги, которые мы за них получим, отправим на благотворительность – на нужды организации Pets As Therapy,- написал Миддлтон. Выбранная им общественная организация Pets As Therapy предоставляет инвалидам и пожилым людям, особенно тем, кто одинок, возможность общаться с преданными и любящими собаками, организовывает терапевтические визиты домашних животных в больницы, школы. Также у них есть программа Read2dogs, призванная помочь школьникам научиться читать с помощью собак.

Это далеко не первый жест доброй воли от Джеймса Миддлтона – ранее, например, он пожертвовал приличную сумму в приют для собак и кошек Battersea Dogs & Cats Home, находящийся по соседству с его домом.

Новая собака Джеймса Миддлтона – НалаДжеймс МиддлтонДжеймс Миддлтон и его невеста Ализе Тевене



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Елизавета Боярская и Максим Матвеев поздравили старшего сына с днем рождения: новое семейное фото

26.03 / Инсайдер рассекретил подробные характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

16.04 / Росатом запустил линию радиационной стерилизации транспортных тест-комплектов на SARS-CoV-2

26.04 / На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля

26.05 / Король Абдалла и королева Рания на праздновании 74-го Дня независимости Иордании

18.04 / “Сейчас намного лучше”: Фотоснимок молодой Валерии произвел фурор в Сети

25.04 / Ученый назвал способ обмануть и победить коронавирус

29.03 / Мнение: Пенсии самозанятых, отключение банкоматов и популярность видеоконференций

18.05 / Старушка-призрак стала причиной того, что этот дом никто не хочет покупать

03.04 / Новые пауэрбанки Xiaomi получили объем 20 000 мАч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска