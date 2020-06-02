 

Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

02.06.2020, 14:35, Новости дня

За казанского фельдшера, который пинал ногами лежащего на асфальте мужчину, вступился региональный Минздрав. Проведенная проверка показала, что на видео попала лишь часть инцидента, тогда как мнимый потерпевший был пьян, отказался от осмотра, а затем начал домогаться до сотрудницы и угрожать ее коллегам.

"При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера, пытался облить мочой её форму. Беспрерывно в адрес сотрудника предъявлял угрозы и нецензурные выражения, запрещая приближаться к себе и подвергать осмотру", — цитирует ГТРК "Татарстан" заявление ведомства.

Все попытки осмотреть мужчину успехом не увенчались — тот находился в невменяемом состоянии. Однако в Минздраве Татарстана не уточнили, что побудило фельдшера пинать ногами лежащего на асфальте пациента.

В конце концов на место прибыли полицейские, которые предложили медикам написать заявление на хулигана, но те отказались. На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.



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