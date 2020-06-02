Трафик портала госуслуг вырос на 20 миллионов

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02.06.2020, 14:35, Новости дня

Посещаемость портала "Госуслуги" значительно выросла благодаря сервисам, введенным в апреле и мае. Речь идет, в частности, о сервисе, позволяющем оформить пособие на детей.

"Весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель-май, дал нам прирост 20 миллионов заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы обработали", – цитирует ТАСС главу Минкомсвязи Максута Шадаева.

По его словам, этот объем заявлений добавился к стандартному трафику.

Шадаев отметил, что оформление услуг через соответствующий портал не просто удобно, но и безопасно для пользователей.

"Понятно, что оформление заявления занимает 2-3 минуты, никуда не надо ходить. Но и самое главное, что мы смогли – это преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые поняли, что это тоже очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы", – добавил министр.

В середине мая Шадаев заявил, что число обращений россиян на Единый портал госуслуг за месяц превысило норму в три раза.

Ранее президент РФ Владимир объявил о мерах поддержки семей с детьми в период эпидемии коронавируса. Отправить заявление на получение соответствующей выплаты проще всего через портал госуслуг. Также порталом можно воспользоваться, чтобы получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях пропускного режима.

 



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