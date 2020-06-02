Поправки в Конституцию: 1 июля самый удачный и безопасный день для голосования

02.06.2020, 14:35, Новости дня

Прийти на голосование по поправкам в российскую Конституцию гражданам страны будет безопаснее, чем сходить в магазин. Дата 1 июля для этого выбрана абсолютно правильно, это самый удачный момент, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В программе "60 минут" он обратился ко всем россиянам, заверив, что сама процедура голосования выверена до мелочей. ЦИК совместно с рабочей группой и врачами определил все организационные аспекты, связанные с безопасностью граждан, подчеркнул политик.

По его словам, на выбор даты голосования повлиял целый рад важнейших факторов. От момента указа до голосования, по закону, должно пройти не менее 30 дней. Это условие как раз выдержано. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране идет на поправку. И это очень важный аспект. Также к 1 июля уже пройдет ЕГЭ, и все школы будут продезинфицированы, что является несомненным плюсом. И, наконец, психологический фактор: не нужно смешивать Парад Победы, проведение которого планируется на 24 июня, и день голосования.

"Поэтому, с точки зрения даты, это очень выверенная история", — считает Паввел Крашенинников.

Он пояснил, почему так важно проголосовать за поправки к Конституции. Жизнь показала, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 некоторые наработки по Конституции начали вступать в силу уже с марта месяца, когда вышли указы, связанные с поддержкой семей, детей, юридических лиц, волонтеров и ряд других. Однако, по мнению Крашенинникова, эти нормы были фрагментарными. Но теперь структуры власти доросли до целого блока изменений, которые необходимо закрепить в Конституции.

"Раньше мы экономически и физически не могли гарантировать выплаты, индексации. Сейчас такая возможность есть. И все мы вправе осуществить свою волю и проголосовать за поправки в Конституцию", — подчеркнул политик.

Он отметил, что предложенные поправки вступят в силу и начнут действовать сразу после подведения итогов по голосованию и подписания президентом указа об их обнародовании.

"В соответствии с законом, 1 июля для всех, без исключения, граждан страны объявлен выходным днем", — заключил Павел Крашенинников.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако из-за сложной ситуации с распространением коронавируса оно было отложено до нормализации эпидемиологический обстановки. 1 июня президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.