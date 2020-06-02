Ученые заявили о способности коронавируса размножаться в клетках сердца

02.06.2020, 14:30, Новости дня

Коронавирус может проникать в клетки сердца человека и размножаться там, вызывая сбои в сердцебиении, выяснили немецкие ученые, чье исследование опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv.

«Мы показали, что SARS-CoV-2 может проникать как в отдельные кардиомиоциты, так и в две разных кльтуры сердечной ткани. Мы смогли выделить полноценные вирусные частицы из зараженных клеток, что свидетельствует о том, что вирус способен размножаться в них. Вирус вызвал массовую гибель кардиомиоцитов и мешал им нормально сокращаться, что говорит о прямой угрозе для здоровья сердца», – цитирует статью ТАСС.

Ученые уже установили, что коронавирус нового типа способен поражать не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Такая особенность, по мнению ученных, может объяснить, почему заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, а также испытывают проблемы с пищеварением и кровеносной системой.

Немецкие молекулярные биологи и кардиологи под руководством Стефании Диммелер, директора Института кардиоваскулярной регенерации при Франкфуртском университете установили вероятную причину развития проблем с работой сердца и сосудов. Исследователи наблюдали за взаимодействиями вируса и кардиомиоцитов, сердечных мускульных клеток.

Ученые намеревались выяснить, вызывает ли вирус сбои в работе сердца напрямую, заражая клетки сердечной мышцы, или же опосредованно, провоцируя воспаления и другие нарушения в организме, которые негативно влияют на работу кардиомиоцитов.

Диммелер с коллегами проверили обе эти гипотезы. Ученые попытались заразить двумя разными штаммами SARS-CoV-2 отдельные клетки сердца, а также искусственно выращенные образцы сердечной ткани человека.

Ранее ученые сомневались, что коронавирус может полноценно размножаться в них, так как кардиомиоциты практически не производят фермента TMPRSS2, являющегося важнейшим для SARS-CoV-2.

Однако опыты показали, что вирус способен обходить подобные проблемы и использовать некие неизвестные науке биомолекулы сердечных клеток для таких же функций.

Оба штамма вируса успешно проникли во все три типа культур клеток сердца, использованные в исследовании, вызвав их массовую гибель и нарушения в работе.

Авторы исследования отмечают, что такие результаты говорят о том, что вирус напрямую повреждает сердечную ткань, это следует учитывать как при лечении носителей COVID-19, так и при изучении возможных долгосрочных последствий распространения вируса среди людей.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова назвала три наиболее уязвимых перед COVID-19 внутренних органа человека.