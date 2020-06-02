Путин призвал поддержать россиян и компании в ходе восстановления экономики

02.06.2020, 14:30, Новости дня

Российские власти должны не только стабилизировать ситуацию в экономике, главное – поддержать граждан и компании, сообщил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное – поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю, передает РИА «Новости».

«Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни – на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие», – сказал президент.

Он также подчеркнул, что динамика изменений в мире нарастает. «Чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно», – сообщил он.

Ранее Путин в ходе онлайн-совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным одобрил применение плана по восстановлению экономики.

Перед этим СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.