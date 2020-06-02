В нацплан восстановления экономики заложили ускоренное развитие туризма в России

02.06.2020, 14:30, Новости дня

Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ нужно ускорить для повышения привлекательности отдыха в стране, говорится в проекте Общенационального плана восстановления экономики.

«Меры по восстановлению и развитию традиционных отраслей: «Открой Россию». Ускоренное развитие внутреннего и въездного туризма для повышения привлекательности качества отдыха в России», – передает ТАСС текст документа.

Также указывается, что необходимо сократить до 7% ставку по НДС для туристических компаний и гостиничной отрасли.

«Финансовые и организационные меры поддержки организации гостиничнотуристской сферы: возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам; уменьшение налоговой ставки по НДС до 7%», – говорится в документе.

Указывается, что нужны и меры государственной финансовой поддержки по снижению стоимости авиационных и железнодорожных перевозок, чтобы повысить конкурентоспособность внутреннего туристского продукта.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ознакомился с проектом плана по восстановлению экономики и его одобрил.

СМИ до этого сообщили, что план предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года. Также там заложена цель по повышению реальных доходов населения.

Мишустин на прошлой неделе сообщил, что план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.