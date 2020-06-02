 

«В последнее время я всё чаще хочу удалить свою страницу из Instagram»: Елизавета Пескова устала от атак хейтеров

02.06.2020, 14:30, Разное

22-летняя Елизавета Пескова раскритиковала некоторые российские СМИ. Дочь пресс-секретаря президента РФ уверена, что они генерируют хейтеров в Instagram, от атак которых Лиза устала.
Елизавета разоткровенничалась в своём микроблоге, что «всегда считала Instagram инструментом, который при правильном использовании может быть даже полезен, несмотря на все свои минусы». Дочь Пескова отметила, что спокойно и даже с юмором относится к хейтерам, но порой их провокационные замечания просто зашкаливают. Медийная личность рассказала, что некоторые СМИ, преимущественно «низкосортные и лживые издания», строящие свою деятельность на скандалах и провокациях, приводят хейтеров на её социальные страницы.

Дочь российского пресс-атташе заявила, что многие сетевые «паблики» искажают информацию: «Я регулярно сталкиваюсь с клеветой и заведомо ложной информацией, которая переходит все границы дозволенного. Я понимаю – выдернуть из контекста, ок. С этим ещё можно смириться. Но не создать этот контекст от моего лица». Елизавета Пескова, будучи журналистом, призналась, что хотела бы опубликовывать дневники, стихи и рассказы, но не может позволить себе вести микроблог из-за подобного отношения к себе от интернет-сообщества.

Поклонники Елизаветы Песковой посоветовали не обращать внимания на обидчиков, это колоссальный опыт и учителя, которые помогут раскрыть знания и душевную силу, а также пожелали журналисту российской версии журнала Forbes быть «бронированной к чужому мнению», отметив, что все знаменитости получают хейт, но никто не удаляется из соцсетей.



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