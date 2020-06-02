В Сети появилось видео разборки и сборки нового смартфона Sony Xperia 10 II

02.06.2020, 14:17, Разное

В Сети появилось видео разборки и сборки нового устройства от японской компании Sony. Xperia 10 II принадлежит к аппаратам среднеценовой категории и имеет большие шансы на успех у покупателя.

Ролик был опубликован в профиле PBK reviews на хостинге YouTube, видео показывает конструкцию нового устройства от Sony. Предварительный заказ на гаджет стартовал примерно месяц назад, стоимость Sony Xperia 10 II установлена на уровне 370 евро. Экспертом в кадре демонстрируются батарейка, однокристальный чип, материнская плата, модули антенны, тройной камеры, экран и другие комплектующие смартфона.

Стоит отметить, что технические характеристики девайса соответствуют последним трендам мобильных технологий. В телефоне есть OLED-дисплей разрешением Full HD+ размером в 6 дюймов, защищенный стеклом Gorilla Glass 6 класса. Также в аппарате реализована 8-мегапиксельная фронтальная камера, а работает Sony Xperia 10 II на однокристальном процессоре Snapdragon 665 и 4-гигабайтном чипе оперативной памяти.

Для хранения контента в новинке предусмотрен модуль в 128 гигабайт. Также смартфон отличается тройной камерой в 12, 8, и 8 мегапикселей с телеобъективом, а также широкоугольным и ультраширокоугольным сенсорами. Батарейка аппарата емкостью в 3600 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. Кроме того, данная версия Xperia 10 II обладает пыле- и влагозащитой стандарта IP68.