 

Минтруд может увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

02.06.2020, 14:16, Новости дня

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе мы будем рассматривать вопрос о ее увеличении», – передает РИА «Новости» слова Котякова на брифинге в правительстве.

Ранее во вторник Котяков рассказал, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Минпросвещения предложило форму экзаменов в колледжах и техникумах

05.04 / Расстрелявший пять человек под Рязанью объяснил бойню «самообороной»

09.05 / В Facebook извинились за удаление фото установки красного знамени над Рейхстагом

05.05 / “У нас нехватка”. Арахамия рассказал, сколько голосов “слуг народа” не хватает для принятия решений и что намерены делать

10.04 / В Минкомсвязи оценили законность отслеживания инфицированных коронавирусом

13.05 / Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

07.04 / Коронавирус обнаружен у двух младенцев в Подмосковье

09.04 / Тюменский чиновник сел на шпагат в прямом эфире

24.05 / «У вас всё в порядке, худышки» – Daily Telegraph о влиянии ожирения на смертность от COVID-19

12.05 / На «Восточной верфи» во Владивостоке произошел взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска