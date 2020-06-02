Путин одобрил план по восстановлению экономики

02.06.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным одобрил применение плана по восстановлению экономики.

В частности, президент заявил, что предварительно ознакомился с планом восстановления экономики, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что российское правительство в ситуации борьбы с коронавирусом предпринимало все действия своевременно.

В свою очередь Мишустин сообщил Путину, что экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня.

Премьер также подчеркнул, что к рискам, связанным с ростом безработицы, власти должны относиться особенно внимательно.

Ранее СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.

Сам Мишустин на прошлой неделе сообщил, что план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.