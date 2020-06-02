 

ВОЗ вопреки статистике заявила о росте числа новых случаев коронавируса в России

02.06.2020, 14:16, Новости дня

Число новых заражений коронавирусом снижается в Западной Европе и растет в Восточной Европе, в том числе в России, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«На данный момент в Западной Европе наблюдается устойчивое снижение новых случаев заражений. Оно небыстрое. Снижается количество сообщений о новых случаях, кроме РФ и Восточной Европы, где мы наблюдаем рост», – цитирует РИА «Новости» Харрис. 

Однако представитель ВОЗ не привела никаких статистических данных по заболеваемости в России.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, в стране снижается суточный прирост заболевших COVID-19. Число выздоровевших от коронавируса за последние сутки превысило количество новых заболевших. 

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 8863 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 423 тыс. случаев заболевания.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью. 



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