 

Ученые из Петербурга начали разрабатывать вакцину от COVID-19 на основе вируса гриппа

02.06.2020, 14:08, Новости дня

Ученые НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге ведут разработку вакцины от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа, который будет использоваться для доставки коронавируса в клетки, чтобы вызвать иммунный ответ, сообщили в институте.

«В НИИ гриппа ведется разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Мы берем ослабленную версию этого вируса и используем его как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Важно, что иммунный ответ формируется в респираторном тракте, так как коронавирус передается аэрогенно и поражает легкие», – передает ТАСС сообщение института.

Как пояснили в институте, консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. На каком этапе сейчас находится разработка в НИИ не уточнили.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. За минувшие сутки в РФ выявлено 8863 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 423 тыс. случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5037 человек. Накануне, 1 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9035. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 172.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Ограничения на пересечение границ США с Мексикой и Канадой продлены до 22 июня

15.04 / Apple представила второе поколение «бюджетного» iPhone SE

08.04 / Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

22.05 / Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США

17.04 / Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве пообещали денежные выплаты

17.05 / Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

29.04 / Истребители Финляндии, Дании, Польши и Швеции сопроводили Ту-160 ВКС

16.04 / Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

20.04 / СТРАНА – украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

26.05 / В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска