 

Глава европейской дипломатии заявил об отсутствии данных по «хакерской атаке» против ФРГ

02.06.2020, 14:08, Новости дня

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у него нет данных по предполагаемой хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия заподозрила россиянина.

«Что касается российских хакерских атак, то я не располагаю никакой информацией, которую могу вам предоставить на данной стадии», – передает его слова РИА «Новости».

В четверг посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже МИД Германии заявил, что возможные санкции в отношении РФ по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

В начале мая Spiegel написал о якобы «российской» хакерской атаке, в ходе которой в 2015 году была скопирована переписка канцлера Ангелы Меркель. В СМИ утверждалось, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск по делу о кибератаке россиянина Дмитрия Бадина.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем ФРГ раскручивает скандалы вокруг «русских ботов».



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