 

Сирийские военные и мирные жители преградили путь военной колонне США

02.06.2020, 14:08, Новости дня

Военнослужащие сирийской армии и жители селения Дардара преградили путь американское военной колонне, которая двигалась в Абу-Расин на севере провинции Хасеке.

Утверждается, что сирийцы перегородили проезд по шоссе и стали бросать в бронемашины камни. Военные были вынуждены развернуть колонну и вернуться на базу, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

В мае сообщалось, что бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке. Американские военные были вынуждены прервать маршрут следования.

Позже сообщалось США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику.



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