 

Украина готовится к открытию первых КПВВ на линии разграничения на Донбассе

02.06.2020, 14:06, Новости дня

Украина готовится к открытию первых контрольных пунктов въезда – выезда на линии разграничения на Донбассе. Об этом 2 июня в ходе совещания по противодействию распространению коронавируса заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает Офис президента.

Как уточнил Хомчак, первые контрольные пункты пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил откроются после 10 июня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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