Коронавирус поправкам в Конституцию не помеха

02.06.2020, 14:05, Новости дня

В России активно дискутируют по поводу принятого накануне президентом Владимиром Путиным решения назначить голосование по поправкам к Конституции России на 1 июля.

Напомним, в поддержку этой даты уже высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. Причем, она проинформировала, что процесс волеизъявления стартует за 6 дней до его начала, а в некоторых регионах не исключается электронное удалённое голосование. Это мотивировано заботой о здоровье граждан в условиях продолжающей эпидемии коронавируса.

По состоянию на вторник, 2 июля, число скончавшихся от инфекции россиян превысило 5 тысяч. Общее число заболевших в России составило 423 731. Поэтому показателю страна стабильно и с большим отрывом от других занимает первое место в Европе и третье – в мире. Ежесуточный прирост заразившихся в РФ давно и упорно держится на уровне выше 8-9 тысяч.

По мнению независимых аналитиков и оппозиции, гвоздем программы по реформации главного закона страны станет «обнуление» президентских сроков действующего главы государства, а все остальное – пропагандистская дымовая завеса.

Ранее Федерального политсовет Партия народной свободы (ПАРНАС) выступил с заявлением, в котором указывается, что внесённые в Конституцию изменения «ликвидируют принцип сменяемости власти и разрушают систему сдержек и противовесов в системе институтов управления государством».

«Поправки и способ их принятия противоречат как духу, так и букве действующей Конституции России», – говорится в документе.

В ПАРНАСе также считают, что так называемое «всенародное голосование» в принципе незаконно, а его проведение организовывается таким образом, чтобы гарантированно обеспечить запланированный результат, поэтому призывают к бойкоту мероприятия.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что ситуация с коронавирусом в стране не помешает Путину претворить свои замыслы по переписыванию Конституции, но создает ему дополнительные трудности. По его мнению, использование электронного голосования, на которое пошли власти, совершенно неисчерпаемый ресурс для фальсификаций.

«Однако для того чтобы фальсификат реализовать, нужна лояльность региональных элит, – утверждает он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Поэтому им надо будет подкинуть довольно много денег из заветной кубышки, сиречь Фонда национального благосостояния. Но и это не устранит проблему».

По данным Левада-центра, уровень поддержки российского президента в апреле составил 59%, напомнил политолог. На его взгляд, опросы социологов выявили объективную динамику: «Видно, что идет снижение (популярности первого лица – В. В.), и оно будет продолжаться. Потому что информация о реальном положении дел с пандемией все равно просачивается к людям, а экономикой все хуже и хуже, что также становится очевидным для всех. Поэтому у Путина остается очень жесткий коридор возможностей».

По словам Дмитрия Орешкина, Владимир Путин сам себе на голову придумал всенародное голосование. «Но если он его задумывал, чтобы триумфально обнулиться с поддержкой двух третей населения, то теперь, наверное, кусает локти. Сейчас не до триумфа, а хотя бы с помощью электронного голосования добиться желаемого. Надо хоть как-то перелезть через этот барьер, который он сам возвел».

При этом, чем дальше, тем хуже, полагает политолог. Поэтому откладывать голосование на осень плохо, а откладывать на декабрь – вообще нельзя, резюмировал он.

В свою очередь, оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в комментарии Русской службе «Голоса Америки» назвал голосование абсолютно непрозрачной процедурой. К тому же, на его взгляд, она еще и бессмысленна, поскольку все «нужные» поправки давно приняты и подписаны самим президентом.

«Процесс голосования никто не будет контролировать, – добавил он. – Это невозможно технологически, поэтому очень многие люди не признают легитимными его результаты. Лично я сразу на следующий день (после голосования) заявлю об этом. Думаю, также поступит большинство политиков, осознающих, что эти манипуляции направлены на удержание власти незаконными способами».

Конституция меняется антиконституционными методами – без референдума, без возможности проконтролировать честность подсчета голосов, констатировал Геннадий Гудков.

«Поэтому не имеет никакого значения, до какого года Путин пропишет себе возможность остаться президентом. Уверен, что дни его на посту главы государства сочтены, он должен уйти. Он не сможет долго управлять страной при неуклонном снижении доверия к нему со стороны населения», – заключил политик.

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против внесения поправок в Конституцию и «обнуления» сроков президента, во вторник потребовали от Центризберкома обеспечить равный доступ в эфир телеканалов, на площадки наружной рекламы и к другим формам агитации.