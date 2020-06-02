Обрушение моста оставило Мурманск без железнодорожного сообщения
02.06.2020, 14:05, Новости дня
«Российские железные дороги» прекратили пассажирское и грузовое сообщение с Мурманском после обрушения единственного железнодорожного моста, связывающего этот северный город с остальной частью России.
Об этом сообщили в РЖД во вторник.
Опоры моста через реку Кола были подмыты из-за стремительно таявшего снега и мощных потоков воды в субботу, сообщили в МЧС. Мост обрушился в понедельник.
В РЖД отметили, что, поскольку это единственный путь, после повреждения моста введен временный запрет на погрузку любых грузов, в адрес Мурманского транспортного узла.
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