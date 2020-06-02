В Киеве рестораторы потребовали возобновить работу заведений

02.06.2020, 13:54, Новости дня

В Киеве примерно 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации вышли на акцию протеста у здания правительства с требованием снять все ограничения на работу кафе и ресторанов, введенных из-за распространения коронавируса.

Участники акции прошлись от метро “Арсенальная” к зданию правительства, держа в руках плакаты со слоганами “Пора шастать по ресторанам”, “Думай-те! Открывай-те!”, “Мы безопасней, чем метро и маршрутки”, “Нас миллион, дайте работать!”, “Хватит нас карантинить” и другие. Также протестующие принесли ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли и стучали по ним.

К протестующим вышел представитель правительства и выслушал требования участников акции.

В Украине с 25 мая заработал общественный транспорт, салоны красоты и непродовольственные магазины, но ресторанам и кафе полноценно открыться еще не разрешили.

Сейчас работа ресторанов возможна только на летних площадках и на вынос. С 10 июня власти Украины разрешат открыть залы ресторанов и кафе для посетителей в рамках ослабления режима коронавируса. Также в этот день возобновят работу учреждения культуры, полноценно начнут работать гостиницы и хостелы.

В Украине, по официальным данным, COVID-19 выявили у 24 314 человек, из них 727 умерли, 10 078 – выздоровели. Также сообщается, что коронавирусной инфекцией в стране заболели 4 682 медработника.