Сотрудники Facebook объявили забастовку

02.06.2020, 13:53, Разное

…из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа о протестующих.

Сотни работников Facebook решили приостановить свою работу в знак протеста против отказа основателя соцсети удалять пост президента США Дональда Трампа о применении силы в отношении протестующих. Об этом сотрудники компании рассказали газете New York Times.

Таким образом они решили продемонстрировать свою поддержку участникам протестных акций, которые вышли на улицы после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного во время задержания полицией. Поскольку из-за пандемии большинство из них работает из дома, они сообщили о забастовке на своих страницах в соцсети.

«Риторика ненависти, пропагандирующая насилие в отношении темнокожих демонстрантов со стороны президента США, не должна прикрываться свободой слова», — уверены участники акции.

Временно прекратить работу сотрудники компании решили после того, как Дональд Трамп в своих соцсетях пригрозил открыть огонь по протестующим. «Когда начинается мародерство, начинается стрельба», — написал он. Марк Цукерберг удалять посты подобного содержания отказался, объяснив, что люди должны знать о планах властей применить силу.

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Американский президент неоднократно упрекал власти штатов в неспособности справиться с беспорядками, продолжающимися по всей стране уже неделю. Трамп пообещал ввести федеральные вооруженные силы, если руководство на местах откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей.