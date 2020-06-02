Песков объяснил, как снимаются ограничения в регионах

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02.06.2020, 13:53, Новости дня

Главы российских регионов лучше понимают ситуацию на местах и самостоятельно принимают решения о переходе на следующие этапы снятия ограничений, но в координации с федеральным центром, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что в настоящий момент действует режим вот этих особых полномочий у губернаторов, у глав регионов. Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима, в одних регионах это происходит быстрее, о чем вчера говорила (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, в других регионах – медленнее. Но в целом, по РФ ситуация имеет тенденцию стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма, как уже говорилось», – сказал Песков.

Таким образом он ответил вопрос, возможна ли ситуация, когда при снятии всех ограничительных мер в регионах, в Москве, тем не менее, сохранится особое положение по карантину и ограничительным мерам для граждан и предприятий.

«Поэтому каждый губернатор, поскольку он лучше понимает ситуацию на местах, принимает самостоятельное решение в этом плане, ну, разумеется, в координации с федеральным центром», – добавил он, передает РИА «Новости».

В понедельник глава российского правительств Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ в целом стабилизируется, распространение заболевания идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма.



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