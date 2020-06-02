Главком Сухопутных войск раскрыл подробности предстоящего парада Победы

02.06.2020, 13:53, Новости дня

Парад Победы на Красной площади в Москве продлится до 1,5 часов, будут использованы некоторые элементы парада 1945 года, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

«Начало парада Победы в 10.00 24 июня… Общая продолжительность парада составит до полутора часов», – передает РИА «Новости» слова Салюкова на селекторном совещании во вторник.

По его словам, будут использованы «некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года, как например, в начале парада будет исполнен «Юбилейный встречный марш», в вечернее время планируется аналогичный салют».

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.