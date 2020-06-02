«На это можно смотреть вечно»: дочери Татьяны Навки отметили День защиты детей энергичным танцем

02.06.2020, 13:53, Разное

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пояснила в своём Instagram-аккаунте, как дочери проводят время на самоизоляции. День защиты детей Александра и Надежда отметили энергичным танцем.

Заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка, развлекая свою семью во время самоизоляции по коронавирусу, организовывает для дочерей разнообразные мастер-классы на кухне, а в новом посте показала, как проводят дети «карантинные каникулы». 20-летняя Саша Жулина и 5-летняя Надя Пескова продемонстрировали фанатам совместный танец: девочки в повседневной одежде выполняют одинаковые движения. «На это можно смотреть вечно! С Днём защиты детей!», – радостно комментирует пост звёздная мама.

Фолловеры, среди которых и знаменитые коллеги по цеху, отметили, что девочки весьма гармонично двигаются, «сестрёнки – куклы и просто прелесть». Недавно супруга Дмитрия Пескова поделилась с общественностью, что младшая дочь во время социального дистанцирования по видеосвязи обучается трём иностранным языкам: французскому, английскому и китайскому. Фигуристка Татьяна Навка отмечает, что самоизоляция никак не помешала образовательному процессу.