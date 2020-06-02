ЕС осудил полицейское насилие в США
02.06.2020, 13:48, Новости дня
Евросоюз (ЕС) поддерживает право американцев на мирный протест и осуждает насилие, в том числе со стороны полиции, и призывает народ США к сдержанности и единению, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что в ЕС поддерживают «право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности», передает ТАСС.
Кроме того, Европа «осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны».
Он подчеркнул, что осуждает «насилие и злоупотребление властью со стороны полиции», которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в США.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет