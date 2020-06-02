Захвативший банк в Москве извинился перед его сотрудниками, полицейскими и Бузовой

02.06.2020, 13:48, Новости дня

Захвативший отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой, сообщил адвокат Барышникова Максим Кичигин.

«Сегодня прошло следственное действие на месте происшествия. В ходе него Барышников принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой, которым он доставил определенные неудобства», – передает ТАСС слова адвоката.

Он отметил, что его подзащитный признал вину.

«В связи с этим я буду ходатайствовать перед следствием и судом об изменении Барышникову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и о переквалификации его деяния со статьи «Захват заложника» на «Хулиганство» УК РФ», – сказал защитник.

Ранее Барышников, обвиняемый по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), был арестован до 23 июля.

Напомним, 23 мая в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.