Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

02.06.2020, 13:35, Разное

Знаменитый российский бизнесмен Роман Абрамович обзавелся самой дорогой виллой в Израиле. Она находится в престижном поселении Герцлия Питуах неподалеку от бывшей столицы страны – Тель-Авива.

Стоимость виллы составила 226 миллионов шекелей или 64,5 миллиона долларов. Площадь придомового участка – порядка 9,5 тысячи квадратных метров. На территории есть среди прочего большой бассейн и теннисный корт.