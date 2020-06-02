 

Пилот рассказал о сроках возобновления международных авиарейсов в России

02.06.2020, 13:35, Разное

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин считает, что международные авиарейсы могут вновь запустить в стране уже 15 июля. По словам летчика, такие данные он получил от представителей МИД России.

Таким образом он прокомментировал заявление руководителя “Уральских авиалиний” Сергея Скуратова, который прогнозировал возобновление зарубежных полетов лишь в августе или сентябре. Базыкин пояснил, что специалисты хотят избежать преждевременных заявлений и решений, поэтому делают прогнозы с “запасом” по времени.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мнение: “Семейные разборки”

28.04 / Олеся Малибу рассказала, как представительницы эскорт-услуг зарабатывают на самоизоляции

25.04 / Мнение: Письмо: “Он не заслужил такого отношения к себе”

25.04 / «Приехали и встали тридцатыми»

07.04 / Хилария Болдуин, пережившая два выкидыша за год, беременна пятым ребенком

27.05 / Пелагея разводится с Иваном Телегиным

27.03 / Обвинённому в убийстве аспирантки Олегу Соколову продлили арест на полгода

31.03 / Алексей Панин признался, что лечил «белую горячку» в психбольнице

29.04 / ВПЧ от а до я

27.05 / Ядерщики из Снежинска смоделировали эпидемию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска