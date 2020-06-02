Назначен новый начальник полиции Москвы

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02.06.2020, 13:30, Новости дня

Новым начальником полиции столицы и заместителем главы ГУ МВД по Москве Олега Баранова назначен генерал-майор Игорь Зиновьев, ранее возглавлявший УВД по Центральному административному округу.

«В режиме видеоконференции Олег Баранов представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД по Москве – начальника полиции, а также нового начальника УВД по ЦАО», – приводит РИА «Новости» сообщение столичного главка МВД.

Шефом полиции назначен Игорь Зиновьев, который ранее возглавлял УВД по ЦАО Москвы.

Зиновьев удостоен множества государственных и ведомственных наград, в том числе Ордена Почета и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В свою очередь новым руководителем УВД по ЦАО стал Станислав Сулаков, который с 2016 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве.

«Олег Баранов отметил, что назначенные руководители зарекомендовали себя ответственными, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», – поясняется в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД генерал-майора Сергея Лебедева.



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