 

Захарова указала на роль Китая в саммите G7

02.06.2020, 13:30, Новости дня

Намерение американского лидера Дональда Трампа провести саммит «Большой семерки» при участии РФ идет в верном направлении, но без Китая не реализует глобальных начинаний, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Идея о расширенном заседании G7 в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства. Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», – цитирует ТАСС дипломата.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который сообщил ему о своей идее проведения саммита «Большой семерки».

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. При этом власти Великобритании и Канады выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7. 

В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера, что в предстоящем саммите G7 есть множество неясностей. 



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