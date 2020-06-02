Финансовый парадокс: как Виктория Бекхэм терпит убытки в бизнесе и зарабатывает миллион фунтов стерлингов ни за что

02.06.2020, 13:26, Разное

Вы можете не проработать на карантине ни дня и вести бизнес, который в последние месяцы ожидаемо приносит одни убытки, – но все равно заработать свыше миллиона фунтов стерлингов, не выходя из дома. Примерно по такому сказочному сценарию развивается жизнь “экс-перчинки” Виктории Бекхэм, которая, с одной стороны, решает проблемы, связанные со своей именной линией одежды, а с другой – получает прибыль просто так. А точнее – за один лишь тот факт, что она когда-то была в составе группы Spice Girls.

Напомним, еще в прошлом году Эмма Бантон, Джерри Холлиуэлл, Мелани Браун и Мелани Си решили вновь собраться вместе и дать серию из 13 концертов с лучшими хитами группы. Виктория оказалась единственной из участниц коллектива, которая не прониклась чувством ностальгии и решила это воссоединение проигнорировать. Однако от прибыли за эти концерты – а точнее, пятой части, которая причитается ей как одной из пяти участниц группы, – она, конечно же, отказываться не спешила. И теперь пожинает плоды успеха концертов, на которых сама даже не присутствовала.

Spice Girls во время концерта в 2019 году

По сообщениям издания Daily Mail, за прошлый год компания Spice Girls Limited (доля в которой и принадлежит Виктории) заработала свыше 4,5 миллионов фунтов стерлингов благодаря вышеозначенным концертам. Соответственно, Виктории по праву принадлежит практически миллион из этой суммы.

Ирония в том, что Виктория максимально отдалилась от участниц группы, пытаясь найти свою нишу в fashion-сфере. Но теперь главным источником ее дохода является совсем не одежда, а то, что заработали для нее бывшие коллеги по музыкальному бизнесу,

– сообщил изданию анонимный источник.

Spice Girls

Отметим, что в последние месяцы именной бренд одежды Виктории Бекхэм переживает не лучшие времена. Ей даже пришлось сократить практически до нуля собственную зарплату (которая, по сообщениям издания The Sun, составляет примерно 700 тысяч фунтов стерлингов). Правда, новости о том, что даже Виктории придется затянуть потуже пояс, предшествовал скандал с налогоплательщиками: последних возмутило то, что Бекхэм собиралась воспользоваться антикризисным предложением государства, поддерживающим частный бизнес, и отправить 30 своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, параллельно получая при этом большие выплаты. После такой бурной реакции общественности компания экс-перчинки, а теперь и дизайнера, выпустила официальное заявление, в котором было сказано, что подобных действий никто предпринимать не будет и что компания Виктории сама будет справляться с последствиями пандемии.

Victoria Beckham Ltd прилагает все усилия, чтобы защитить своих сотрудников. Рассмотрев последствия, с которыми столкнется бизнес после эпидемии Covid-19 и локдауна, мы посчитали, что выход небольшого количества наших сотрудников в неоплачиваемый отпуск – наиболее подходящий вариант для нашего, как и многих других, предприятия,

– было сказано в официальном заявлении.

Бутик бренда Виктории Бекхэм в Лондоне