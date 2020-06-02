Мнение: Фальшивые фотографии, странности дневников, конец истории группы Дятлова

02.06.2020, 13:20, Разное

Оригинал взят у gorojanin_iz_b в Фальшивые фотосъемки, странности дневников, конец истории группы Дятлова

По сравнению с прошлогодней версией этот пост уточнился и дополнился на треть.

Это последний снимок дятловцев, якобы сделан Кривонищенко 1 февраля 1959 г.

Любимый у дятловедов, развивающих военные, инопланетные, ракетно-секретные и иные версии. Шутка фотомастера, какое-нибудь окошко сквозь стекло лампы, снятое без резкости на малой выдержке. Речь пойдет не об этом кадре, разумеется.

Пост из комментариев, до поры собиравшихся тут. Обязательно прочтите 1 и 2 части работы Александра Береснева, они составная часть поста.

Никуда группа не ходила дальше поселка 2-го Северного, куда увезена 26 января. Там их убивали, двумя партиями доставив под Отортен. Дневники и фото сфальсифицированы.

Напомню, что нет ни одного заключения подлинности ни одного фото похода; сам вопрос об экспертизе для всех дятловедов, СМИ, ведомств в полном запрете.

В отличие от фотошопа, фотомонтаж времен ФЭДа и Зоркого был затратнее по времени и аккуратней по результату. На фоновое фото накладывали вырезанные фотографии объектов в масштабе, подобранном на увеличителе, дорисовывали-доретушировали, прижимали, снимали. Полученные кадры наносили на непроявленную пленку копировальной рамкой с кадрами видов природы, в начало добавили реальные кадры Свердловска, Серова, Вижая. Места кадров отмечали и изолировали, промежутки портили кистью с реактивом. На несколько кадров капнули реактив – фиксаж вполне подойдет; в итоге получалось белое – на фотографии размытое черное пятно. Технология, доступная любителю в домашних условиях. Проявку оставили следствию, доставив пленки в фотоаппаратах с телами и палаткой на перевал.

Такой нахлест на перфорацию, как внизу, невозможен, как и разное расстояние между кадрами. Шестерни перемотки и перфорация унифицированы, а такое бывает лишь при ручном нанесении кадров копировальной рамкой.

Фото якобы 27.01.1959.

Ясно, что лошадка в сравнении с возницей выглядит как пони, замельчил автор ее и сани. Но посмотрим дальний план, наложив фото. Линия совпала, но второе фото пришлось повернуть по оси. Так не должно быть.

На двух снимках использованы одинаковые фигуры Колмогоровой, Дубининой, Дорошенко. На это фото

положим прозрачным слоем это, с пятой ногой у лошади.

Вот что получилось.

Девушки совместились, лишь головы им слегка изменили на второй фотоработе, Дорошенко сдвинули.

Чистый монтаж.

Некоторые дятловеды возражают: фото реальны, группа позировала. Предлагаю им разъяснить три пункта.

Лошадь прошла десяток метров. В это время трое перед ней замерли и стояли не шелохнувшись. Так не бывает.

Четверо за санями бежали этот отрезок со скоростью лошади и замерли в статичных позах, а лошадь продолжала движение, попав в кадр в динамике. Так не бывает вдвойне.

Фотограф сдвинулся относительно Дорошенко, но не двигался относительно девушек. Так не бывает ни при каких ракурсах и смещениях.

Вставляя девушек, мастер тела не трогал, а головы на втором фото чуть сдвинул, изменив угол наклона.

Если совместить их по отдельности, то видно, что расстояние между ними отличается на миллиметр, и на втором фото пара была сдвинута относительно фона.

У меня получилось показать это так.

Кто настаивает, что фото с лошадью настоящие, объясните это.

Фигуру Дорошенко с палками на втором фото сдвинули влево относительно фона, но палки остались висеть на месте. Послушались команды фотографа и застыли для второго снимка))

Первую фигуру чуть расширили по горизонтали (мастер не идиот ставить абсолютно идентичные фигуры; этак любой баран увидит монтаж). Делается наклоном рамки на столе увеличителя. Страдает резкость, но это неважно при таком качестве.

*

Ну а пятая нога осталась от фото-исходника со второй лошадью. В показаниях свидетеля Дряхлых также вещи везли две лошади. Сценарий переиграли на одну лошадь, а вторую недочистили ни в бумагах, ни в фотоработе.

Да и к этой одной приделали сани криво, правую оглоблю уткнули в снег, а не в полоз.

*

Фотомонтаж съемок дятловцев с 27 января означает, что все ГРУшные, ЦРУшные, КГБшные, лавинные, мансийские и прочие версии идут прахом.

Убойный для дятловедов комментарий Артема Корнильцева. Пусть сторонники подлинности снимков объяснят: как получилось, что на перекошенном фоне фигуры людей расположены прямо?

На втором фото лошадь и Юдин идут криво, а трое стоят прямо. Олух фотомастер? Еще какой!

*

Смотрим позу Дорошенко. Фотограф сместился вокруг него на все 50 градусов, а он не повернулся ни на градус. Бесспорно, на все три фото накладывалась одна фигура. Составная, ноги – отдельно. Эти ноги мы увидим ниже, на трех фото сессии на Лозьве.

*

Кривонищенко смотрит знаки манси (деланные канцелярской тушью) на сосне.

Якобы снял Дятлов 30.01.1959.

Та же сосна на подлинном фото якобы Кривонищенко.

Для второго фото фотограф сделал шаг влево относительно сосны. Ракурс почти не изменился. Но дальний план сместился на огромное расстояние, и не влево, как должно быть, а вправо)) Это невозможно. Фото с Кривонищенко – монтаж.

Еще ориентир на дальнем плане: сухая елочка.

Если смотреть на смещение деталей дальнего плана, то можно поставить вопрос и так: каким образом фотограф умудрился на втором фото сместиться вправо относительно сосны с рисунком и при этом открыть щель между ней и следующей сосной?

Никаким. Это невозможно, если фото с Кривонищенко – не монтаж.

Дерево за сосной манси на монтаже и реальном фото одно, но ободранное ко второй съемке. А ее делали, чтобы можно было найти хороший ракурс для фигуры Кривонищенко. В дефиците были фото дятловцев для монтажа.

Дальний план совпал идеально, только снят в разные дни. При таком совпадении два дерева не могут по-разному стоять. Если не вставлены, чтоб было удобно поставить Кривонищенко.

*

Прежде чем смотреть очередные работы, объясним странности в дневниках.

Записей крайне мало, и в них тьма противоречий, которые делаются только сознательно.

Это и есть сигнал, что писалось под принуждением.

Разумеется, много отсеяно, в деле недокомплект дневников, но и в оставленных полно сигналов. В виде путаницы, небывалой даты 30.2.59 в дневнике Колмогоровой, сознательных ошибок со временем – благодарю блогера lioha-derevnia.

Читаем в общем дневнике:

27.1.59г В 4 часа тронулись… Прошли за 2 часа 8 км… Уже начало темнеть.

28 января Встаем на привал в 5:30.

В Ивделе заход в 16:46. В районе Северного – на минуту-две раньше. В 17:30 и 18:00 темень – глаз выколи.

И прямым текстом!

Копия дневника участницы похода З.Колмогорой . 30.01.

Люда быстро отработалась

Коля Тибо переоделся. Начал писать дневник

И вот они долго спорили, кому зашивать палатку… мы шили дыры ( а их было так много,что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды

Сегодня день рождения Саши Колеватова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на 8 частей

Что смогли и как смогли – сообщили. Сопоставим записи с фактами.

Дубинина убита в числе первых троих, судя по стадии разложения. Придержанных до апреля до разложения мягких тканей лица.

Тибо, положенный в группу самых разложенных тел, не разложился, с 26-31-дневной щетиной до 1 см, которой на фото похода близко нет, единственный в зимней одежде. То есть убит последним. Чтобы дожить до этого момента, надо было сотрудничать с убийцами.

Какие дыры зашивали без троих? На палатке нет и намека на зашивания. Зато есть трое, явно убитых первыми, без разложившихся тканей лица. Смысл написанного – Дубинина убита, двое не жильцы. Дыры, которых хватило на всех – побои. Больше нечему быть.

На 8 частей Колеватов поделил, потому что их осталось в живых 8.

День рождения Колеватова – 16.11.1934. А 30.01.1959 – дата убийства Дубининой.

В газете Вечерний Отортен – спасибо наблюдательности Семилетова – ребята прямо зашифровали географическую широту Северного, место пребывания и смерти.

*

Фото якобы 29.01.1959.

Лыжи Дятлова ближе к фотографу, чем Дорошенко, но ноги дальше, и фигура намного меньше.

Разница в габаритах огромна. Эти отрезки одинаковы. Голень Дятлова короче на треть. Чего быть не может, если фигуры не вставлены.

*

Якобы фото 27.01.1959.

Дубинина стоит к фотографу ближе Дятлова. Мало того, обернулась, и ее левое плечо ближе к фотографу, чем правое.

Каким образом рука Дятлова оказалась ближе к фотографу, чем левая рука Дубининой? Никаким, если только фигуры не взяты и не поставлены на лыжи из другой обстановки.

Видя огрех, мастер сдвинул фото по оси. Если мы выровняем его по деревьям, то увидим, что Дубинина сравняется с Дятловым ростом (их разница – 8 см, пол-лица), а ее палки станут длинней дятловских. Эти отрезки равны, левый – от конца до кольца палки Дубининой.

*

Три фото якобы 28.01.1959 сняты фотографом, идущим вдоль рюкзаков.

Палки относительно рюкзаков смещаются, и значительно. С этим все правильно.

Рюкзаки относительно дальнего плана смещаются, и значительно. Все правильно.

Фигура Дорошенко практически остается на месте относительно рюкзака. Этого не должно быть. Рюкзаки и палки снимали на натуре, фигуру накладывали, чуть смещая на глазок, и ошиблись с этим наложением.

Кадры распределили по пленкам Кривонищенко, Слободина, Золотарева)) Пусть борцы за подлинность монтажей расскажут, как трое бегали по очереди снимать.

*

Кто станет утверждать, что дерево с рисунком манси снято в один день?

Два фото якобы 29.01.1959.

Дерево для монтажа

( догадайтесь с семи раз: какое из двух фото – монтаж? )

снималось даже не в разные дни, а скорее в разные недели.

Кора на снимке для фотошопа ободрана, снега на лоскутах коры много меньше.

Сняв дерево для монтажа, качество его не раз ухудшали, переснимали, и преуспели так, что общих деталей фона вообще не найти.

Но как всегда проморгали то, что на виду.

На реальном фото возле сосны ствол дерева. На монтаже дерева нет.

Олухи делали. Как был цех олухами, так и остался.

Отметим также отпечаток пальца на фотопластинке и свежий снег на ветке поверх него))

*

Знаменитое фото прощания Юдина с Дубининой во 2-м Северном 28.01.1959.

Ясно, что поза Дубининой вообще не предполагает Юдина в объятиях. Он в полтора раза шире в плечах, его полувытянутая рука в принципе не уложится в них. Ее фигура из другого снимка.

И обнимашки с таким рюкзаком не устраивают.

Но это не главное.

Юдин на монтаже меньше Дубининой ростом, чего быть не может.

Рост Юдина не известен. Он снимался с кем-то крайне редко. Влёт у меня получилось показать его рост только цепочкой, и он выше 180 см.

Юдин с писателем-дятловедом Буяновым одного роста.

Буянов и философ Зиновьев – почти одного роста.

Зиновьев снимался один, но его жена Ольга Зиновьева снимается с людьми много. При сравнении ее на фото с мужем и с политиком Бородиным – рост 192 см, мы увидим, что Зиновьев значительно выше 180 см.

Зина и Люда нормального женского роста, 162 и 167 см. Юдин на голову выше обеих.

Есть фото с Юдиным и Зиной. Он на крыльце, она на пороге. Тут пропорция соблюдена.

Обратим внимание и на самые длинные лыжи. Юдина их взял. Он самый высокий в группе.

Есть фото, где Зина Юдину до плеча.

Эта разница отменяет обе фотоработы прощания – и с Дубининой, и с Колмогоровой (о ней чуть ниже).

Есть фото, где рост Юдина определяется по Дятлову, чей рост 175 см.

Если измерить рост от колена Дятлова и Юдина, у последнего получится далеко за 180 см, причем в наклоне. Это отрезки равной длины.

Теперь обратите внимание на простую вещь. Как может девушка стоять с рюкзаком весом под 30 кг прямо, держа палки в одной руке и не опираясь на них? Стоять так можно только на фотомонтаже.

Дятлов, парень крепкий, стоит с опорой на палки и по-другому не сможет. Если он выпрямится, то упадет назад.

Посмотрите освещенность. Палки Дубининой явно освещены источником слева сзади фотографа, палки Дятлова и трубы – источником справа спереди фотографа.

Взгляните на штормовку Юдина. Петли для пуговиц на правой поле, он застегнут по женскому типу. Фигура Юдина еще и отзеркалена, либо вставлена голова.

Выровняв фото по деревьям, увидим, что мастер пытался как-то сравнять рост обнявшейся пары и сдвинул фото по оси.

Заодно спросим Фонд: уж не соучастники ли они фальсификаторов? Мало того, что потеряли 6-ю пленку, переданную им 13.03.2009 под расписку (в сети лишь 12 из 36 кадров, публиковавшиеся СМИ), еще и продолжают делать дефекты проявки в оставшихся негативах.

Сам Юдин об этом фото благоразумно не помнит – на 14:30. А остальное время от него добиваются ответа на простой вопрос: кто нес уникальную палатку дятловцев? И он крутится как уж, уходя от вопроса.

Потому что на него действительно невозможно ответить)) Никто не нес. Не было ее.

*

Юдину вторит и Тибо, говоря в записке перед походом о палаткАХ.

*

А так реально стоят с рюкзаками. Якобы 29.01.1959.

Это тоже монтаж.

Автор ошибся с размером фигуры Дубининой, она должна быть меньше либо стоять ближе, но трое с рюкзаками на фото-оригинале стояли так реально.

Носки лыж и пятки Дубининой практически на одном расстоянии от фотографа. От носка лыж до крепления – менее метра. На это расстояние Дубинина ближе Слободина к фотографу, но фигура ее почти в полтора раза (!!!) больше. Очень серьезная ошибка.

Эти отрезки – рост Дубининой от подошв до шеи – равной длины.

*

Еще нарушение масштаба.

На фото якобы 28.01.1959 лыжи Колмогоровой и Золотарева почти прикасаются носками, это значит, что расстояние между фигурами 1,5 метра отсилы. Но какая огромная, двукратная разница в размере фигур!

А измерив высоту колена Тибо справа и приложив этот отрезок к Колмогоровой от подошв, увидим, что колено ей по грудь. Сидела бы на снегу – было бы нормально, но она сидит на рюкзаке, и это нарушение масштаба.

*

Прощание Колмогоровой с Юдиным во 2-м Северном 28.01.1959. Та же ошибка, что с Дубининой: девушка стоит с рюкзаком как без рюкзака, машет руками.

Делал товарищ, сроду не носивший рюкзак.

И очень рассеянный.

Нет лямки))

Лямки рюкзаков дятловцев не спрятать в складках штормовок.

Вот правильный монтаж – у Слободина.

Присмотревшись, увидим, что это та же сессия, хотя фото унесено в 30.01.1959, а у Тибо стерли опоры, дорисовали палки с кольцами шире лица, вклинили третью лыжу.

Это отрезки равной длины на фото с реальными палками и монтаже с рисованными.

На втором фото Зины с рюкзаком мастер снова забыл про лямки.

И вновь ошибся с масштабом. Зина Юдину по плечо, а здесь влеплена такой крупной, что он выглядит ребенком.

Якобы фото 1 февраля. Мастер навьючил на Дорошенко к рюкзаку 12-местную палатку. Общий вес груза должен быть больше веса Дорошенко, но он стоит прямо, без опоры.

Видя ошибку, мастер пытался исправить ее и повернул фото по оси – в оригинале монтаж такой. Но мало помогло.

*

Еще 1 февраля.

Слободин стоит в одной позе, на втором фото левую руку отвел назад.

Фотограф сместился влево перед вторым фото.

Огромная ель справа на первом фото должна быть видна смещенной влево.

Но на втором фото в левой части не она, а огромное лиственное дерево – в кадр входят его ветки, спускающиеся с большой высоты.

Как так?

И что интересно.

Правая рука Слободина практически не сместилась относительно туловища и фотографа.

Освещение изменилось. Это значит, что он поворачивался вокруг оси, смещая назад левое плечо и сохраняя неизменным положение правого. Фотограф переместился вокруг Слободина в ту же сторону.

На первом снимке Слободин стоит анфас, с елкой на заднем плане.

На втором снимке он поворачивается влево (от нас), и в том же направлении перемещается фотограф.

При этом задний план смещается не влево, как положено, а вправо, вопреки логике и геометрии.

Вот этот кустик с малой деталью.

Уж не напутал ли мастер с фоном, вставляя Слободина? На мой взгляд, фигуру со второго снимка он должен был влепить на фон первого, а фигуру с первого – на фон второго.

*

Еще два фото якобы 1 февраля.

У палатки лежит замечательный рюкзак, заваленный снегом.

На первом фото фотограф смотрит на палатку поверх рюкзака. Красные линии – от общей точки на рюкзаке до деталей на палатке – края заплатки и наноса внизу, похожего на руку. Синяя линия – расстояние от места привязывания палатки к дереву до края заплатки.

На втором фото фотограф сместился вправо от рюкзака и палатки. Расстояние от места привязывания к дереву до заплатки вместо того, чтобы уменьшиться, увеличилось в разы. При этом вид и размеры рюкзака, заплатки, наноса, похожего на руку, не изменились, если выровнять их по толщине и деталям ствола дерева. Так не должно быть.

Еще два предмета, показывающих смещение фотографа относительно палатки, при котором длина палатки должна зрительно уменьшиться, а не увеличиться, как на фотомонтаже. Лыжа и палки.

Детали леса за деревом и палаткой – творчество ниже критики. Похожего нет ничего. Творили, выдумывали, пробовали))

Монтажи, конечно. Не было самодельной палатки у дятловцев, кроме поставленной бутафорами.

Еще есть не обрезанное фото из СМИ с лилипутом Дорошенко – 180 см, самым высоким после Юдина.

Его дятловеды стесняются ставить, предпочитая обрезанную.

И слева за деревом на не обрезанном монтаже палатка отсутствует))

На обрезанном тоже нет палатки за деревом, хотя и не так очевидно.

Уж не из-за того ли обрезали фото?))

А это, похоже, источник фото для части монтажей. Группа Согрина.

В публицистике Согрин такой же ракетчик, как Юдин, Ракитин,etc.

Чью же палатку принесли бутафоры на перевал? И гадать не о чем.

*

Взглянем на этот монтаж якобы 28 января и подумаем, откуда он мог взяться.

Противоестественная поза Люды режет глаза.

Усидеть так на палочке, без опоры, с лыжей в руке не получится и секунды.

И фигура ее слишком маленькая.

Мысленно поверните фигуру по часовой стрелке. Так сидят, вальяжно откинувшись с опорой спине.

Вспомним странное. Группа была в трех городах, считая со свердловского вокзала, из Ивделя ехала и высаживалась в дороге… На пленках нет ничего, даже обязательного группового снимка перед походом. Фальсификатор пустил снимки до 26.01.1959 на фотомонтажи. Сидящая где-то вокзале Дубинина с реальных фото и стала "Дубининой на палочке в Северном".

Зина вписана правдоподобней, но резкость лица и палочек должны быть одинаковы. Да и палочки сильно хлипкие, на холоде хрупкие вдвойне, а вес с одеждой все 70 кг…

*

Еще типичная вставка. Якобы фото 31.01.1959.

Жуткий ветер гнет деревца и травы, но ватник Золотарева висит, как на стуле, не шелохнется. Под капюшоном нет шапки. На усах – наледи, неизбежной на ветру и морозе.

*

Якобы 28.01.1959.

Все наглядно. Рост Кривонищенко и Дубининой в акте 169 и 167 см, практически одинаков))

Фотомастер не видел дятловцев вживую – слишком много ошибок с масштабом.

Заодно обратите внимание: Кривонищенко чисто побрит, но в морге и акте у него 13-15-дневная поседевшая щетина в 0,5 см.

Оцените гигантизм Кривонищенко и карликовость Тибо; освещение карманов Дубининой слева, кармана Кривонищенко – справа; разную освещенность левых и правых фигур.

Рассмотрите царапину над Тибо. Белую, т.е. на носителе-позитиве.

Шляпа прерывает ее, что означает: фигура накладывалась на носитель.

При увеличении видно, что она просвечивает, т.е. мастер использовал фотопластинки.

Другие наложения вставлявшихся фигур на микроповреждения носителя.

Фото 28.01.1959. Царапины закрыты фигурами Кривонищенко и Колеватова.

29.01.1959. Дорошенко наложен на фон.

30.01.1959. Эпически глупая ошибка! Забыли лыжу нацепить))

Двойное лицо Дубининой. Второго такого нет во всех съемках. Плохо закрасили капюшон, который был в селфи, из коего бралась и эта фигура.

*

Люди подключились к выявлению ошибок. Спасибо блогеру Артему Корнильцеву.

Сравнивая этот снимок из сессии на Лозьве якобы 28.01.1959

с другими, хотя бы и с приведенным выше, увидим, что фон сдвинут. Сосны в природе и на фото растут прямо.

Если выровнять по деревьям, будет так.

Огромная Люда шире в плечах и выше Тибо – учитывая, что согнулась. Их реальный рост – 167 и 174 см. Зина – 162 см – вообще титан. Если измерить длину предплечья, то Тибо рядом с ней мелкий подросток. Эти отрезки равной длины.

Мастер видел это и повернул картинку, чтоб замаскировать свою ошибку с маштабом.

*

Считается, что это вечер 28.01, хотя по освещению утро. Но дело не в том.

Второй лыжник без палок. Руки по швам, но в динамике, нагнулся, как все, делает шаг. Это невозможно физически – идти без опоры нагнувшись с рюкзаком.

В исходнике человек с рюкзаком стоит с опорой на левую ногу, опустив руки; или вообще без рюкзака, он прилеплен. Мастер видел, что нет палок, постарался исправить картинку, воткнув одну под мышку, но только хуже сделал.

*

Якобы 01.02.1959.

Левая лыжа раздвоилась. Правая короче в 1,5 раза, чем должно быть при таком положении ноги. Фигуру поставили на лыжи.



*

Якобы 30.01.1959.

Золотарев с исходного фото вставлен в лесную обстановку. Как заметил блогер Береснев, палка в правой руке – детской длины, в левой – нормальная.

Почему так? Палка взята с фото, где лыжник отвел ее назад – взгляните на верхний торец. Но олух-фотомастер не отвел ее, а воткнул в снег возле ноги, отчего палка стала по пояс)) При этом нижняя часть палки осталась размытой, как и положено в движении.

Олух не только рюкзак не носил, он и на лыжи не вставал и о длине палок не знает. Где таких набирают в цех?

Три фото якобы 31.01.1959.

Лыжная палка гномика мансийских гор.

Еще явные ошибки с длиной палок.

Отвел бы их мастер в стороны – прокатило б. Но он воткнул кольца возле ноги.

Плюс крохотные ладошки и тень от лыжи.

*

На двух знаменитых фото Дятлова 01.02.1959 мастер блестяще показал жуткую стихию и присутствие девятерых и наставил кучу лыж без креплений, еще и с невероятной формы носками. Поэтому ведущие дятловеды скрывают эти фото от масс.

Заодно работы отменяют любимый тренд дятловедения – следы. Какие следы месяц спустя, при таких буранах? Чушь для масс.

Зину на фото Кривонищенко 27.01.1959 поставил на пушистый снег без следов за и перед ней… Еще и подрезав плечо, загороженное кем-то на снимке-исходнике.

И сама она освещена, вся в контрастных тенях, а на снегу нет намека на ее тень.

А чтобы поместить Зину в 41-й квартал, мастер тупо перенес к ней, чуть подрисовав, две сосны с ёлочкой из реальной панорамы 41-го, не парясь ни с фоном, ни с другими деревьями)) Эпический олух!

*

Два фото якобы 28.01.1959.

Считается, что дятловцы шли по Лозьве и в одном из мест снялись малыми группами. Сделали 10 фото, на лыжах, на одном фоне, на 4 аппарата.

В актах Золотарев и Тибо почти одного роста, 172 и 174 см; зрительно эта разница не воспринимается. Но на одном фото Тибо выше Золотарева на полголовы, на другом наоборот. Фальшивки оба.

Дятловеды объясняют разницу тем, что дятловцы носили пенёк, проваливались в провалы, вставали на носочки, комплексуя из-за роста и т.п. А объяснение простое: мастер не видел дятловцев рядом и понятия не имел об их росте. До публикации актов медэксперта о нем вообще никто не знал, с ними всё и открылось…

Кто выше, товарищи дятловеды, Золотарев или Тибо? Верить надо монтажам или медэксперту? И если монтажам, то которому?

*

Якобы 28.01.1959. Юдин с керном.

Похоже, рука вставлена вместе с полой. На отзеркаленном фото прощания с Дубининой у длиннопалой кисти Юдина друге пропорции.

И у штормовки другой фасон. Сравним со знакомыми фото: на двух – одна, но отзеркаленная, на третьем другая, с полой от ватника))

Рука и керн не подходят по резкости к остальной фигуре.

По обычаю фотомастер, вставлявший руку, замаскировал свой брак испорченным участком негатива.

Что думают фотографы-профи про руку, и почему Юдин одет в штормовку, а пола – от ватника?

А по сюжету, ясен пень, визит в кернохралище и прощания – события виртуальные. Заказчик, диктовавший сюжет монтажа, принуждал и дописывать дневники, в том числе про кернохранилище.

Доводы были убедительны, трудно спорить с ними.

И так далее

Их жестоко били перед убийством – …мы шили дыры ( а их было так много,что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды…. Как можно этого не видеть?

Троих с разложенными мягкими тканями лица даже придержали для разложения до апрельской выкладки – чтоб меньше было вопросов к следам на них.

*

Очень частый вопрос: зачем убили студентов?

Бесполезно отвечать тем, кто ждет ГРУ, ЦРУ, КГБ, МВД, кровавых манси, духов гор… С бухты-барахты, ничего не зная о цехе и его видных деяниях, понять историю группы Дятлова невозможно. А для тех, кто имеет представление и знаком с журналом, отвечу так.

Затем же, зачем потрошили бомжей, глумясь перед убийством – "ополченцев, убитых в бою за Донецкий аэропорт 26.05.2014". Затем же, зачем убили после глумлений 96 человек и свезли в Смоленск . И т.д. Для получения шокирующего контента при создании медийного события. Типичная цеховая постановка. Реквизит в постановках с реальными трупами убивают просто как реквизит, без каких-либо других причин, кроме обеспечения постановки. Накручивать причины и версии должны писатели, интернет-общественность, СМИ.

Постановка сопроводила грандиозные перемены в политике, экономике, культуре, а в первую очередь в духовности, начиналась оттепель. Главное, что следовало вынести из шокирующего контента – ненависть к госведомствам, спецслужбам, государству – тогда сталинского типа во всех его ипостасях. Заряд оказался столь силен, что постановку и через 60 лет пользуют писатели, публицисты, блогеры.

В СМИ тема группы Дятлова с 1979 года. В 1959 году распространялась агентством ОБС, что во многом и эффективнее СМИ (для цеха). С февраля до мая весь Свердловск стоял на ушах из-за убийства студентов. Военные для формальных поисков сгонялись со всей страны. Они и сейчас распространяют надлежащий контент.

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Кто хочет, ищите другие следы монтажа в фото похода; все съемки после 26.01.1959 подложны, не сомневайтесь.

Жаль трудов дятловедов, писателей, режиссеров, etс, но что делать – истина дороже.

В чем беда дятловедов-ракетников, секретников, прочих? Время и место гибели "1-2 февраля у Отортена" неприкосновенны и священны, сомневаться в подлинности похода и съемок им нельзя.

К чему ужасно секретному у Отортена собрались они не пускать, а пустив, зачищать группу Дятлова?

В январе 1959 года до Дятлова там были группы Блинова, Шумкова, Фоменко, в феврале до поисков – Карелина, с началом поисков толпы ходили. И никто не заметил объектов и секретов, к коим следовало не пускать и зачищать. Будь там реально госсекрет – не утвердили бы маршрут ни Дятлову, ни другим спортсменам.

Все стандартно, как во всех постановках. Сотни поисковиков искали в январе 2009 года "пассажиров Ми-171" везде, кроме Черной горы, где раскладывались нарубленные люди и обломки. Тысячи сотрудников МЧС, МВД искали "пассажиров Ан-2", когда малая группа принесла и жгла обломки и кости в двух шагах от аэродрома Серова …

В Свердловске власть раздувала ажиотаж и версию убийства, а не скрывала, как принято у дятловедов. Партийное руководство, обеспечившее широкую огласку, как отметил блогер jurican, получило карьерный рост.

*

Два слова о знаменитых "следах дятловцев". Их отменили еще Иванов, куратор постановки, документом о метелях с сугробами в первых числах февраля и Блинов записью в дневнике о невозможности авиаразведки верховий Ауспии 21.02.1959 из-за непогоды. А раз следы есть, то это только следы бутафоров.

А эти тела вдвойне отменяют сказку о 1-2 февраля.

У Кривонищенко не занесены ноги, рука, голова, у Дорошенко – голова. Туловища обоих запорошены, но не занесены. Это значит, что доставлены тела после непогоды 21 февраля. Трое других закопаны, а эти брошенные в лесу, естественном снегосборнике – оплошность бутафоров, усугубленная Ивановым.

А это могильный камушек на все сказки о следах дятловцев и прямое указание на принос едва прикрытых поземкой тел в лесу и на недавние следы бутафоров.

Снег шел 1-4, 6-13, 15, 19-22, 25; ливневый снег – 1, 21, 24-25; метели всех видов – 4, 12-16, 23 февраля.

В Бурмантово ближайшая к перевалу метеостанция. И хотя до нее 66 км, все многодневные явления как правило захватывают большой район.





И еще оплошность Иванова, сдающая постановку. Л/д 376-377 – дополнительные вопросы эксперту, радиологу Левашову.

Вопрос 4: Как вы полагаете, какова могла быть степень загрязненности отдельных объектов, если принять во внимание, что до исследования у вас они находились в проточной воде около 15 дней.

Речь о вещах четверки, найденной 05.05.1959 в ручье.

Минус 15 дней – это середина апреля.

Откуда-то Иванову известно, что тела попали в ручей (т.е. были доставлены и прикопаны там) в середине апреля. Откуда, если он сам – не куратор постановки?

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История группы Дятлова проста и трагична, как всех жертв цеховых постановок. 26.01.1959 группа выехала из Вижая на попутном грузовике в место окончательного пребывания и смерти, брошенный 2-й Северный поселок, на том кончился поход. Их избивали и убивали, дописав что смогли в дневниках их руками, досняв кого смогли для фото похода (большинство натурных кадров сделано близ поселка) – Тибо добровольно, Золотарева и Слободина силой. Ребята как могли сигналили об этом в дневниках, в том числе о "машине смерти" (Из дневника Колмогоровой: остановились в комнатушке ШОФЕРА. Ну да, десять лбов со снаряжением…)

В 41-м квартале не останавливались. Двое из трех свидетелей пребывания в поселке, уехавший и командированный, исчезли из поля зрения, у третьего, начальника, нашлись стимулы для подписания нескольких слов в протоколе (хотя б забастовки лесорубов…). Больше свидетельств нет, кроме съемок. Знаменитого Огнева-Бороду, рассказавшему Дятлову о месте для ночлега, первым должны были допросить органы, а раз нет допроса, то и Огнева никакого нет. Фото его и лесорубов левые либо сами потрошители. У них был дефицит моделей, запросто могли использовать свои рожи.

В максимуме их 13 и снимающий. Табличка над дверью просто поставлена. Дятловцы вставлены.

Глядя на тыл ладоней некоторых, ясно, откуда взялись уголовные тату у Золотарева, никем ранее не виданные и вгоняющие в конспирологический раж дятловедов.

В брошенном поселке Северном, обойденном вниманием органов стараниями Иванова, следов обитания малой группы полно даже на якобы прощальном фото дятловцев. Снег чистит незнамо кто, дорожки протоптаны к нескольким домам, посередке колея автотранспорта.

На фото 2 Северного 1954 года есть даже длинный барак из съемок якобы в 41 квартале, коего нет на топографическах картах 41 квартала.

Первые пять тел и палатку с комфортом доставили санями или машиной по льду Лозьвы (чтоб не было флуда – рыбаки по Лозьве на всех авто рассекают), далее Ауспии (дорога-зимник вдоль нее была еще и на картах 1960-х); от нее до перевала 1300 м ровной местности. Видимо, в ночь 23.02.1959. Втыкание палатки в дурацком месте и разнос тел у лбов вроде этой шайки на фото займет час.

На снимке якобы 27.01.1959 есть дорога во 2-й Северный по Лозьве, и попал кусок колеи совсем не лыжной.

На фото того же пути с пленки Золотарева правая часть, похоже, с последнего снимка дятловцев на свободе.

Откройте полное фото. Вдали часть незатертой колеи отнюдь не лыжной. Справа кусты и ветки поверху характерно размыты – снято с машины в движении. Колею вдоль обочины оставили вовсе не десять лыжников с полозьями саней.

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Добра, ума и здоровья.

Сейчас многие собирают донаты. Воздерживался, но от проблем не уйти. Если кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. Яндекс-кошелек 410013946572302.