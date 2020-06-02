 

Дмитрий Чернышенко: 20 тысяч спортсменов из-за COVID-19 лишены возможности тренироваться

02.06.2020, 13:17, Новости дня

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о последствиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в отечественном спорте.

"Массовые культурные и спортивные мероприятия во время пандемии были отменены. Мы знаем, что эти отрасли пострадали больше всех, – сообщил Чернышенко в эфире телеканал "Россия 24". – Остаются закрытыми 320 тысяч спортивных сооружений. Отменены 573 мероприятия, в том числе 49 международных мероприятий, почти 20 тысяч спортсменов лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись трех миллионов человек и более 95 тысяч тренеров".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 377 тысяч скончались.



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