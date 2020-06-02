Артисты и общественные деятели зачитали в ролике RT преамбулу Конституции

02.06.2020, 13:16, Новости дня

Российские артисты и общественные деятели по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции РФ зачитали преамбулу Основного закона страны в ролике телеканала RT.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность РФ и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», – говорится в преамбуле.

В ролике снялись артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, передает RT.

Кроме того, преамбулу зачитывают постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фермер-сыровар Олег Сирота, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.