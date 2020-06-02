Мужчина бросил банку газировки в американское посольство в Москве

02.06.2020, 13:16, Новости дня

Задержан мужчина, бросивший банку газировки в здание посольства Соединенных Штатов Америки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 июня, информирует АГН «Москва». Оперативникам поступила информация о том, что сотрудники охраны посольства США на Новинском бульваре задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию посольства.

«Сотрудники полиции выяснили, что 45-летний житель столицы бросил в стену посольства США банку Pepsi. Мужчину доставили в ОВД, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве», – отметил источник.