Памфилова ответила на слухи о возможности не предъявлять паспорт при голосовании по Конституции

02.06.2020, 13:08, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла сообщения о том, что при голосовании по поправкам в Конституцию можно не предъявлять паспорт, и рассказала, как будет проходить голосование на дому.

Памфилова заверила, что в ходе голосования все необходимые требования будут выполнены. «Наш принцип – максимальная бесконтактность. Мы разводим все потоки. Человек заходит, ему не надо отдавать паспорт члену участковой комиссии. Он на расстоянии двух метров может показать паспорт, наблюдатели тоже могут увидеть. Маску может приспустить. То есть полная идентификация будет обязательна и безусловна», – сообщила Памфилова, слова которой приводит Первый канал.

Она также напомнила, что бесконтактное голосование на дому – это голосование потенциальных избирателей, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.

«Во-первых, не надо писать никаких заявлений, мы исходим из принципа бесконтактности. Обычный обзвон, люди, которые считают для себя важным проголосовать, но проголосовать на дому, дают знать таким образом комиссии. Комиссия договаривается, когда человеку удобнее, чтобы к нему пришли на протяжении всех этих дней. И в это время вот по договоренности обязательно приходит комиссия вместе с наблюдателями, если вдруг кто-то из прессы выскажет такое пожелание, и если участник голосования не будет возражать, то возможно и присутствие прессы. Мы это предусматриваем», – сказала Памфилова , передает РИА «Новости».

Она уточнила, что член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает пакет, в котором будут бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.

«Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт… забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил», – отметила Памфилова.

Ранее в Роспотребнадзоре также сообщили, что гражданам в ходе голосования по поправкам в Конституцию рекомендуется кратковременно снимать маски при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.