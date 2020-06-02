Эксперт объяснил спор Британии, Канады и США из-за РФ и G7

02.06.2020, 13:08, Новости дня

«Присутствие РФ на саммите G7 может быть расценено мировым сообществом как крупная внешнеполитическая победа Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв властей Канады и Британии не приглашать Россию на предстоящий в США саммит G7.

«Лондон и Оттава последовательно и на протяжении многих лет высказываются против возвращения Москвы в формат G7. В их представлении присутствие РФ даже в качестве гостя будет означать уступку со стороны Запада», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Но они не хотят этого допустить, потому что присутствие РФ на саммите будет расценено мировым сообществом как крупная внешнеполитическая победа Владимира Путина, шаг к возвращению отношений, существовавших до кризиса 2014 года, и шаг к капитуляции Запада», – отметил эксперт.

«Кроме того, здесь возникает любопытная коллизия. Трамп, как хозяин встречи, может инициировать приглашение любых гостей. Но обычно такие решения принимаются в рамках консенсуса. Пока не очень понятно, как лидеры стран-участниц G7 будут договариваться между собой», – добавил собеседник.

«Потому прозвучавшая критика направлена не в адрес России, а в адрес Трампа. Британия и Канада фиксируют свою политическую позицию и показывают, что президент США не может единолично определять состав участников саммита», – отметил политолог.

«Впрочем, такая риторика со стороны Лондона и Оттавы преждевременна, поскольку Москва не демонстрирует интерес к участию в саммите. Если «семерка» не пришлет коллективное приглашение – то и разговора не будет», – резюмировал собеседник.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит «Группы семи», поскольку Москва была исключена из этого формата.

Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона также заявил, что в Лондоне выступают против возвращения РФ в формат G7, но оставляют за страной, проводящей саммит, решение о списке приглашенных.

Накануне президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждалось проведение саммита «Большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Ранее Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь.