 

Песков оценил влияние «остатков» коронавируса на явку при голосовании по Конституции

02.06.2020, 12:53, Новости дня

В Кремле считают, что «остатки» эпидемии коронавируса не отразятся на явке при голосовании по Конституции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, как уже говорили, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах всей страны все больше и больше людей», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель «ситуация существенно улучшится». «Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», – добавил он.

При этом прогнозировать проценты явки Песков не стал.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.



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