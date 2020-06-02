 

Зимбабве вызвало посла США в связи с заявлениями О’Брайена

02.06.2020, 12:50, Новости дня

Власти Зимбабве вызвали посла США в Хараре, после того как высокопоставленный чиновник Белого дома упомянул эту страну в числе «иностранных противников», которые пытаются воспользоваться волнениями в связи с гибелью Джорджа Флойда для вмешательства во внутренние дела США.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил телеканалу ABC News в воскресенье, что Россия, Китай, Иран и Зимбабве являются противниками, которые используют беспорядки для разжигания напряженности в США.

Министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо заявил, что обвинения О’Брайена являются «ложными и наносят серьезный ущерб отношениям, которые и без того осложнились из-за многих лет указующей "мегафонной дипломатии" и карательных экономических санкций».



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