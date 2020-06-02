 

Турция заказала у РФ оружия на 1 млрд долларов

02.06.2020, 12:48, Новости дня

Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

До этого сумма экспортных контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.

«Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов», – передает РИА «Новости» слова Шугаева в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

Напомним, в начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Ранее РФ и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400.



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