Турция заказала у РФ оружия на 1 млрд долларов
02.06.2020, 12:48, Новости дня
Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
До этого сумма экспортных контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашалась.
«Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов», – передает РИА «Новости» слова Шугаева в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Напомним, в начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Ранее РФ и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400.
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