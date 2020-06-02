Сенаторы одобрили закон о единой базе по всем россиянам. В ФНС ее назвали “золотым идеальным профилем”

02.06.2020, 12:40, Новости дня

Совет Федерации одобрил закон о создании единого федерального информационного реестра (ЕФИР).

ЕФИР будет содержать сведения обо всех жителях России на основе баз данных МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов, которые будут переданы в ФНС, в том числе ФИО, дату рождения, дату смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданстве, сведения о регистрационном учете и миграционном учете иностранных и лиц без гражданства и различные данные документов, удостоверяющих личность.

Среди баз данных, которые должны быть переданы, – например, базы цифровых изображений с камер наблюдения.

“Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый золотой идеальный профиль, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков”, – заявил заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников ранее, комментируя инициативу. По его словам, на основе данных можно будет, в частности, рассчитать доход семьи и среднедушевые доходы, что позволит сделать помощь более адресной.

Ранее представители спецслужб и участники информационного рынка заявляли, что в нынешнем виде реестр создает серьезные риски для прав граждан России и нарушает существующие федеральные законы. На это, в частности, указывал член программного комитета Института развития интернета (ИРИ) Игорь Ашманов. По его словам, сбор данных в одном месте, “кроме удобства для оператора (ФНС), несет риски утечек, компрометации данных и использования служебного положения”, а доступ к данным о россиянах вместо спецслужб получат “гражданские лица, не связанные присягой и регламентами”.

“Закон протаскивают поспешно, под шумок, без общественных слушаний. Для проекта такой значимости это недопустимо”, – подчеркивал он.

Против проекта выступала также РПЦ: ее представителям не нравилось, что в реестре каждому россиянину будет присвоен индивидуальный цифровой код.