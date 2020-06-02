 

Глава Якутска назвала “избирательной карательностью” преследование шамана Габышева

02.06.2020, 12:40, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковГлава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице ВКонтакте назвала “избирательной карательностью” преследование якутского шамана Александра Габышева. 

Городской суд 2 июня должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Габышева в республиканский психоневрологический диспансер на лечение. 30 мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала шамана, который шел в Москву “изгонять Путина”, опасным для себя и окружающих.

“Неважно, шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой “переоценка личности” любого человека могут направить на принудительное лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе”, – написала главы Якутска. 

Габышева задержали силовики 12 мая и увезли в психиатрическую больницу. Ранее якутского шамана пытались поместить в обсерватор для заразившихся коронавирусом.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью “изгнать Путина” из Кремля. После того как он прошел часть пути, его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Также в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Позже его выпустили под подписку.

В январе 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву для “изгнания президента”, начать который он собирался в июне.



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