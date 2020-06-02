 

Песков заявил о множестве неясностей с предстоящим саммитом G7

02.06.2020, 12:30, Новости дня

Москва планирует получить больше информации о предстоящем саммите «Большой семерки» по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существует понимание, что все модальности этой инициативы (президента США Дональда Трампа об участии РФ в саммите G7), все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам, и наши дипломаты будут дальше общаться с тем, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию», – сообщил Песков.

По его словам, пока «много неясностей» с предстоящей встречей, передает ТАСС.

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. При этом власти Великобритании и Канады выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7. 

В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера.



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