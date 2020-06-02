 

«Лидеры России» запустили образовательный марафон #Лидерыменяютмир

02.06.2020, 12:30, Новости дня

Оргкомитет конкурса «Лидеры России» разработал и запустил обучающий марафон #Лидерыменяютмир.

Марафон #ЛидерыМеняютМир стартовал 2 июня и будет длиться весь год. Участие бесплатно, присоединиться может любой желающий, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Марафон направлен на развитие 12 компетенций и навыков, которые оцениваются на конкурсе «Лидеры России». Один месяц – одна компетенция: лидерство, работа в команде, стратегическое мышление, социальная ответственность, инновационность, эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, кругозор, здоровый образ жизни и т.д.

По итогам каждого месяца после выполнения заданий модуля участник сможет получить сертификат об изучении и закреплении определенной компетенции или навыка.

«В 12 образовательных модулях марафона собраны лучшие практики и инструменты по компетенциям и навыкам, которые нужны и важны каждому управленцу вне зависимости от возраста, региона и текущего места работы. Участие в марафоне #Лидерыменяютмир – отличный шанс получить новые знания, познакомиться с интересными людьми, а главное – он дает возможность подготовиться к четвертому сезону конкурса «Лидеры России». Проверив основные компетенции, оцениваемые на конкурсе, участник сможет ярче проявить себя в новом сезоне», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участников марафона ждут теория и практика по развитию компетенций, задания на тренировку навыков, полезные практики и инструменты для увеличения эффективности работы и карьеры, интервью и видео-советы наставников и членов Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», мотивирующие статьи и списки рекомендуемой литературы по развитию компетенций и навыков.

Кроме того, участники смогут узнать истории жизни и успеха наставников и членов Наблюдательного совета.

В первый месяц участникам марафона #Лидерыменяютмир предложено погрузиться в изучение природы лидерства. Советы, как быть лидером, дадут наставники и члены Наблюдательного совета конкурса: Евгений Демин, Михаил Швыдкой, Павел Лунгин, Марина Лошак, Дмитрий Конов, Михаил Гусман и другие. Участники смогут оценить свои лидерские качества и прокачать свои лидерские компетенции.

Напомним, конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».



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