На парад Победы пригласили военных 19 государств

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02.06.2020, 12:30, Новости дня

Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств», – передает ТАСС слова Шойгу.

По его словам, в параде Победы на Красной площади будет задействовано «около 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев».

«Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», – сказал министр.

Он потребовал «исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам».

Президент России Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



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