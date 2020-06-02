 

Мнение: Путин уволил прокурора-рыбака

02.06.2020, 12:25, Разное

Путин уволил самого знаменитого рыбака среди прокуроров (или самого известного прокурора среди рыбаков?) бывшего прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

Только в декабре Герасименко назначили уральским транспортным прокурором, а уже поступил указ – «с вещами на выход».

Увольнение Герасименко меня не удивило. Куда больше удивляла его непотопляемость. Удивляло, что ему удавалось оставаться в должности, несмотря на огромное количество скандалов, связанных с его именем.

Тут и откровенное браконьерство в заповеднике «Таймырский» из списка ЮНЕСКО,  и строительство особняка под Тюменью,  которое даже суд признал незаконным.

И шалости с бюджетными деньгами при возведении пристройки к зданию прокуратуры ЯНАО.   И признанный судом незаконным  арест барж  при снесении моста  через реку Пур…. И много чего другого…

Мне вот интересно, сейчас-то, после изгнания с прокурорской должности, Герасименко ответит за свои «шалости»? Или лежачего уволенного не бьют?

А еще мне интересно, как поведут себя ямальские силовики, надзорные и контролирующие органы, которые уже столько лет прессуют бизнесмена Олега Ситникова?  Раньше Герасименко, по всей видимости, прикрывал откровенный правовой произвол. А что будет сейчас? Начнут оправдываться, что Герасименко черт попутал? Или продолжат прессовать по инерции? 

Источник: Ирек Муртазин



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