Мнение: Путин уволил прокурора-рыбака

02.06.2020, 12:25, Разное

Путин уволил самого знаменитого рыбака среди прокуроров (или самого известного прокурора среди рыбаков?) бывшего прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

Только в декабре Герасименко назначили уральским транспортным прокурором, а уже поступил указ – «с вещами на выход».

Увольнение Герасименко меня не удивило. Куда больше удивляла его непотопляемость. Удивляло, что ему удавалось оставаться в должности, несмотря на огромное количество скандалов, связанных с его именем.

Тут и откровенное браконьерство в заповеднике «Таймырский» из списка ЮНЕСКО, и строительство особняка под Тюменью, которое даже суд признал незаконным.

И шалости с бюджетными деньгами при возведении пристройки к зданию прокуратуры ЯНАО. И признанный судом незаконным арест барж при снесении моста через реку Пур…. И много чего другого…

Мне вот интересно, сейчас-то, после изгнания с прокурорской должности, Герасименко ответит за свои «шалости»? Или лежачего уволенного не бьют?

А еще мне интересно, как поведут себя ямальские силовики, надзорные и контролирующие органы, которые уже столько лет прессуют бизнесмена Олега Ситникова? Раньше Герасименко, по всей видимости, прикрывал откровенный правовой произвол. А что будет сейчас? Начнут оправдываться, что Герасименко черт попутал? Или продолжат прессовать по инерции?