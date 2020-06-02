 

В России повышают размер выплат на детей: сколько получат граждане

02.06.2020, 12:18, Разное

Размер пособия по уходу за ребенком вырастет в несколько раз. Ранее минимальные выплаты на первого составляли 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих – три тысячи.

Принятый законопроект предполагает увеличение выплаты по уходу за первенцем до 6 752 рублей. Такая же сумма предусмотрена за второго и последующих детей. Деньги предусмотрены для малышей не старше полутора лет.

Отдельные категории граждан могут получить до 13 054 рублей. Речь идет о проходящих службу по контракту в армии, в войсках Нацгвардии и других силовых ведомствах, а также о матерях, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Другой законопроект, одобренный сенаторами, позволяет гражданам отмененных рейсов обменивать билеты на ваучеры. Еще один нормативно-правовой акт дает возможность предпринимателям расторгать договоры аренды без убытков, сообщает “Царьград”.

“Дни.ру” писали, что 1 июня увеличился размер пенсий для россиян старше 80 лет. Сумма фиксированной выплаты составляла 5 686 рублей, теперь она вырастет в два раза.

На повышение пенсий с началом лета могут рассчитывать и те, у кого на попечении находятся иждивенцы. Прибавка для них составит 1 895 рублей. А тем пенсионерам, которые уволились с работы, государство вернет не проиндексированные ранее выплаты.

930 долларов каждому: В Японии началась выплата пособий в размере 100 тысяч иен каждому жителю страны в рамках борьбы с последствиями эпидемии. На эту меру выделено около $83 миллиардов pic.twitter.com/sabtjJEooT

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 26, 2020



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