Подростка заподозрили в убийстве матери в Петербурге

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02.06.2020, 12:16, Новости дня

Ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери в Петербурге, информирует пресс-служба городского управления Следственного комитета (СК).

Студента заподозрили в убийстве матери. По версии следствия, он в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, «после чего поместил ее тело в кладовку и с места происшествия скрылся», говорится в сообщении на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Казани женщина с ножом напала на двоих сыновей.



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